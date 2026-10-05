Venezuela: advierten que falta de información oficial agrava situación de niños y adolescentes víctimas del terremoto

EscucharPuntos claveResumenTras los terremotos en Venezuela, una trabajadora de ACNUR saluda a un bebé que está junto a su padre en el Centro de Transición César Nieves, en La Guaira, Venezuela (Créditos ACNUR – Diana Diaz.)05 Oct, 2026 11:00 a. m. ESTGuardarPasados cien días del doble terremoto del 24 de junio, la ONG Cecodap expuso un análisis donde advierte que la falta de información oficial representa un “riesgo agravado de protección” para los niños, niñas y adolescentes afectados por el cataclismo.“En los primeros días de una emergencia pueden existir registros incompletos, cifras en verificación y 18 variaciones entre fuentes. Sin embargo, la prolongación de esa ausencia ya no es solo una dificultad operativa: impide conocer con suficiente precisión quiénes siguen afectados, dónde están, qué derechos continúan comprometidos y qué respuestas requieren”, señala la organización que defiende y promueve los derechos de la población infantil y adolescente en Venezuela.PUBLICIDADEl gobierno interino de Delcy Rodríguez comenzó ofreciendo un balance diario tras los terremotos. Después, sin mediar explicación, pasó a uno semanal y con menos insumos que el original. Y ya cumple más de un mes sin publicar el parte. Además, nunca ha presentado información desagregada por edades sobre las víctimas ni detalles acerca de la situación que enfrentan las personas menores de 18 años.Cecodap apunta que la falta de información oficial atenta contra la planificación, haciendo imposible verificar si se ha avanzado en la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.“Este riesgo es institucional y transversal. Afecta la capacidad de prevenir violencia, ubicar a familias dispersas, sostener la permanencia escolar, orientar recursos y rendir cuentas”, subraya la ONG.PUBLICIDADDesarraigoCecodap recalca en su informe que siguen en el terreno las amenazas por situaciones como “familias dispersas, desplazamientos prolongados, interrupciones educativas, desgaste de cuidadores,

Fuente: Infobae VE — Ver nota original