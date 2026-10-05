Díaz-Balart: 24 de julio de 2027 es una buena fecha para elecciones en Venezuela | TalCual

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  • 5 de octubre de 2026
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Díaz-Balart: 24 de julio de 2027 es una buena fecha para elecciones en Venezuela TalCual octubre 5, 2026 El congresista insistió en que ese proceso debe concretarse mientras Trump esté en la Casa Blanca, al considerar que el gobierno venezolano teme al mandatario estadounidense El congresista republicano de Estados Unidos Mario Díaz-Balart afirmó que las elecciones presidenciales en Venezuela deben realizarse mientras Donald Trump permanezca en la Casa Blanca y consideró que el 24 de julio de 2027 sería una buena fecha para celebrar los comicios. Durante una entrevista exclusiva con Edward Rodríguez, en Es Noticia Televisión, Díaz-Balart sostuvo que antes de llegar a unas elecciones libres es necesario transformar las instituciones venezolanas, debido a que un proceso electoral bajo las actuales condiciones no garantizaría un resultado democrático. «Hay que cambiar las instituciones para que puedan haber elecciones libres. Sabemos que si hay elecciones con las instituciones que hay, sabemos lo que va a pasar», afirmó. El congresista explicó que Estados Unidos ha aprendido de experiencias anteriores, como la de Irak, y que esas lecciones fueron tomadas en cuenta para diseñar un plan de tres fases para Venezuela que, según explicó, debe conducir finalmente a unas elecciones libres y generales. Consideró además que la mesa de negociación contribuye a que el proceso avance y señaló que es necesario establecer una fecha para los comicios. «Es importante fijar una fecha, y el 24 de julio de 2027 es una buena fecha», manifestó. No obstante, señaló que confía en la Asamblea Nacional electa en 2015, a la que considera la última institución legítima de Venezuela, para que sea la instancia que determine la fecha de las elecciones. El congresista insistió en que ese proceso debe concretarse mientras Trump esté en la Casa Blanca, al considerar que el gobierno venezolano teme al mandatario estadounidense. También recordó que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado ese

Fuente: Tal Cual — Ver nota original

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