Vocera de María Corina Machado ratifica disposición a negociar directamente con Delcy Rodríguez

EscucharPuntos claveResumenMaría Corina Machado no ha podido regresar al país desde que salió en diciembre de 2025 para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo. REUTERS/Enea Lebrun05 Oct, 2026 10:55 a. m. ESTGuardarLa jefa de prensa de María Corina Machado, Claudia Macero, declaró que la premio Nobel de la Paz está dispuesta a conversar directamente con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para acelerar la transición democrática en Venezuela.“No es la primera vez que María Corina ha dicho que está dispuesta a sentarse de cara a la gente, con una agenda clarísima y obviamente por un proceso de cambio real en Venezuela si eso va en beneficio de la libertad del país”, respondió Macero en una entrevista concedida a la periodista Patricia Janiot.PUBLICIDADLa portavoz de la líder de la oposición venezolana recalcó que Machado “está dispuesta a participar, siempre con total transparencia, en un proceso que contribuya con la transición democrática en Venezuela”.La fundadora del partido Vente Venezuela abandonó el país de forma clandestina el 9 de diciembre, evadiendo la persecución del régimen chavista, y se trasladó a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz. El pasado 22 de septiembre, su equipo denunció que ha tratado de regresar al país en al menos siete ocasiones, y no le han permitido el ingreso.La oposición ha convocado manifestaciones en días recientes para exigir el retorno seguro de Machado. REUTERS/Leonardo Fernandez ViloriaA finales de mayo, Machado se reunió en Panamá con las organizaciones políticas que conforman la Plataforma Unitaria Democrática. Del cónclave salió un manifiesto donde la oposición proponía “impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela con el acompañamiento del gobierno de los Estados Unidos”.PUBLICIDADEl texto recogía que “estas negociaciones serán lideradas por María Corina Machado en su rol de conductora del proceso deomcrático del país”.

Fuente: Infobae VE — Ver nota original