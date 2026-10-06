Ucrania afirma que ha destruido más de la mitad de la capacidad de Rusia para refinar petróleo

GuerraUcrania afirma que ha destruido más de la mitad de la capacidad de Rusia para refinar petróleoEste mismo martes, según un bloguero ruso, un ataque de Ucrania ha alcanzado un depósito en uno de los nodos de distribución más importantes de la región de MoscúCompartir ComentarUna columna de fuego y humo, sobre una refinería al sureste de Moscú tras un ataque ucraniano en septiembreApAp KievReutersKievActualizado Martes, 6 octubre 2026 – 20:08AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasUcrania afirma que sus ataques de largo alcance han neutralizado más de la mitad de la capacidad de refinado de petróleo de Rusia, lo que hace más difícil para Moscú abastecer a sus fuerzas durante su invasión, que ya lleva 4 años y medio.El Ministerio de Defensa indicó el domingo que ataques recientes contra refinerías en ciudades como Moscú, Yaroslavl, Ust-Luga, Perm, Saratov y Syzran habían dejado fuera de servicio el 51% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. La afirmación no pudo verificarse de manera independiente.Este martes, el destacado bloguero ruso de guerra Yuri Podolyaka afirmó que un depósito de petróleo había sido alcanzado en las instalaciones de almacenamiento y distribución de Volodarskaya, las mayores de la región de Moscú. Estas instalaciones almacenan gasóleo, gasolina y combustible para aviones. No hubo confirmación oficial. Volodarskaya es uno de los principales nodos del sistema de distribución de Transneft, el monopolio estatal de oleoductos, y está conectada con la principal refinería de petróleo de Moscú. Suministra combustible a los tres grandes aeropuertos de la capital. En paralelo, un blog ucraniano sobre la guerra, Supernova+, publicó un vídeo en el que supuestamente se veía un enorme incendio en las instalaciones. Reuters no pudo verificarlo de inmediato.Crisis de combustible en RusiaLas fuerzas ucranianas han atacado repetidamente refinerías desde Moscú hasta Siberia, lo que provocó a principios de este a

Fuente: El Mundo — Ver nota original