Delcy Rodríguez habría regalado relojes de 8.000 euros a funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez | NTN24.COM

Delcy Rodríguez Programa: La Mañana Delcy Rodríguez habría regalado relojes de 8.000 euros a funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Altos cargos del gobierno y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) recibieron regalos de lujo del régimen venezolano de acuerdo con una investigación que lleva a cabo la unidad central operativa de la guardia civil, reveló el periódico El Español. Uno de esos obsequios habría sido un reloj Zenith, valorado en cerca de ocho mil euros, que Delcy Rodríguez se lo entregó a Koldo García durante su viaje a Caracas en octubre de 2021. El destinatario era el exministro de transportes José Luis Ábalos. La prueba estaría en mensajes de Whatsapp hallados en los dispositivos que se incautaron al exasesor en 2024, en uno de ellos, Koldo le envía a Ábalos una foto del reloj y le escribe: "reloj es tuyo, me lo dieron para ti". También le puede interesar Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez habría regalado relojes de 8.000 euros a funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez María Corina Machado Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez” María Corina Machado "Su regreso está bastante cerca": María Oropeza sobre llegada de María Corina Machado a Venezuela Colombia Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED María Corina Machado "En las próximas horas": Henry Alviárez sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela España “Pedro Sánchez no ha tenido problema en contemporizar con regímenes criminales”: Jorge Martín Frías Compartir en:

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