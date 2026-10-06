El oligarca ruso que pagó la boda de Donald Trump Jr. asegura que ya le ha devuelto el dinero

El oligarca ruso que pagó la boda de Donald Trump Jr. asegura que ya le ha devuelto el dinero
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  • 6 de octubre de 2026
- 2 minutos ago
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INTERNACIONALEl oligarca ruso que pagó la boda de Donald Trump Jr. asegura que ya le ha devuelto el dineroUmar Kremlev afirma que el hijo mayor del presidente estadounidense le ha reembolsado los cientos de miles de dólares que gastó en la celebración en BahamasCompartir 1 comentarioUna de las fotos de la boda compartida en redes sociales en las que se puede apreciar la cabeza de Kremlev al fondoCORRIERE DELLA SERAAp Nueva YorkNueva YorkActualizado Martes, 6 octubre 2026 – 18:58AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasUmar Kremlev Así financió en secreto un oligarca ruso la boda del hijo de Trump: isla alquilada en Bahamas y fuegos artificiales El oligarca ruso que ayudó a financiar la celebración de la boda de Donald Trump Jr. asegura que el hijo mayor del presidente ya le ha devuelto el dinero."Sí, lo hizo", declaró Umar Kremlev durante una rueda de prensa de la Asociación Internacional de Boxeo celebrada el martes en Estambul. "Me devolvió el dinero que gasté en el regalo". Aun así, aseguró que consideraba innecesario el reembolso."Francamente, no entiendo por qué decidió hacerlo", continuó. "Hay todo tipo de eventos organizados por todo tipo de personas. Es como si les invito a venir a mi casa de campo. ¿Esperarían que después les enviara una factura?". Kremlev, que habló a través de un intérprete, calificó esa posibilidad de "ridícula".ProPublica, un medio de investigación sin ánimo de lucro, informó el mes pasado de que Kremlev, estrechamente relacionado con el presidente ruso, Vladímir Putin, había pagado "cientos de miles de dólares de los gastos de la boda" de Trump Jr. con la socialité Bettina Anderson en Bahamas en mayo. Entre ellos se encontraba el alquiler de una de las dos islas privadas donde se celebró la fiesta, que duró tres días.En una publicación posterior en su cuenta de Instagram, firmada por ambos miembros de la pareja, Bettina Trump escribió que se

Fuente: El Mundo — Ver nota original

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