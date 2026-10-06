Trump sugiere a Irán que “destruya Los Ángeles o San Diego” si tiene que atacar una ciudad del país

Cancelar Siguiente vídeo A CONTINUACIÓNVideos relacionadosTrump sugiere a Irán que "destruya Los Ángeles o San Diego" si tiene que atacar una ciudad del paísEL MUNDOActualizado Martes, 6 octubre 2026 – 11:16Compartir 3 comentariosEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que Irán podría atacar Los Ángeles o San Diego si pretende lanzar un ataque contra alguna ciudad estadounidense. El mandatario realizó estas declaraciones durante un acto de campaña celebrado en Nebraska, en el que también se refirió al impacto de la guerra con Irán sobre el precio de la gasolina.Trump afirmó que el incremento del precio de los carburantes supone un coste reducido en comparación con lo que, según sostuvo, implica mantener la seguridad de Estados Unidos y del resto del mundo."El precio de la gasolina está un poco alto. Es un precio pequeño a pagar por mantener el mundo seguro, por mantener nuestro país seguro", afirmó el presidente estadounidense.A continuación, Trump planteó directamente la posibilidad de que Irán atacara dos grandes ciudades de California: "Pueden destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles. Que destruyan San Diego. Es un precio muy pequeño a pagar".El presidente añadió que el conflicto con Irán estaría próximo a terminar. "Y todo esto terminará muy pronto. Prácticamente, ya casi ha terminado", aseguró durante su intervención.Las declaraciones se producen en un contexto de tensión entre Estados Unidos e Irán y mientras la evolución del conflicto tiene consecuencias sobre los mercados energéticos. El precio de la gasolina se ha convertido en uno de los asuntos utilizados por Trump para explicar a los ciudadanos el impacto económico de la situación internacional.Los comentarios del presidente sobre Los Ángeles y San Diego han generado especial atención por tratarse de dos de las principales ciudades de California y de Estados Unidos. Trump vinculó la posibilidad de un ataque contra territorio estadounidense

Fuente: El Mundo — Ver nota original