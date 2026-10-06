Trump multiplica sus viajes a estados en liza ante las malas proyecciones de las encuestas

EEUUTrump multiplica sus viajes a estados en liza ante las malas proyecciones de las encuestasCon el índice de popularidad del presidente en mínimos, los Demócratas tienen opciones serias de recuperar el Senado en noviembre, algo que parecía casi imposibleCompartir 9 comentariosTrump, en un mitin reciente en Vandalia, Ohio.AFPPablo R. SuanzesCorresponsal WashingtonCorresponsal WashingtonSEGUIR AUTORActualizado Martes, 6 octubre 2026 – 07:19AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasEEUU "La trampa de Tucídides puede ser evitada": Trump recibe a Xi Jinping con pompa y circunstancia para tapar las tensiones entre las dos superpotencias EEUU EEUU o el imperio sin coartada: lo que antes se disimulaba, ahora se exhibe El lunes por la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se subió al Air Force One camino de Nebraska. El martes estará en Maryland, antes de volver el miércoles a Texas, donde estuvo ya hace unos días. El jueves será el único día que pase en Washington, pues el fin de semana pasará por Nueva York, Tennessee, Alabama de nuevo y Virginia. Y eso tras haber visitado desde principios de mes también Ohio y Oklahoma. Los presidentes norteamericanos viajan mucho, pero no tanto. La única razón de ese despliegue agotador son las elecciones de mitad de mandato (midterm) del 3 de noviembre, en la que están en juego todos los escaños de la cámara baja y algo más de un tercio de la Alta. O más bien, la única razón es que las encuestas son cada vez peores para los republicanos y Trump, que ha convertido estas elecciones en un referéndum sobre su gestión, no soporta la idea de perder.Ahora mismo, los Republicanos tienen el control del Congreso, pero por poco. Su mayoría en la Cámara de Representantes (218-214) y el Senado (53-47) es más débil de lo que parece. El presidente tuvo un control casi absoluto en 2025, pero este año ha sido incapaz de mantener del todo prietas las filas. Lo que sumado a fallecimientos, enf

Fuente: El Mundo — Ver nota original