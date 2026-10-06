Reuters: Shell ve una ventaja competitiva en el gas natural venezolano frente al petróleo pesado – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2021/11/shell-e1714675844840.jpg 2026-10-06 08:20:58 2026-10-06 08:20:58 06/10/2026 08:20 AM Los convenios firmados entre el Gobierno de Venezuela y Shell buscan que el país se potencie como exportador de gas, empleando sus vastas reservas de hidrocarburos como parte de la solución a la situación energética internacional. Energía acuerdos Campo Loran competitividad exportación gas petróleo Pontencia producción shell Venezuela Ventaja yacimientos El director ejecutivo de la empresa energética Shell, Wael Sawan, indicó que la ventaja competitiva que tiene la compañía británica en Venezuela radica en el gas más que en el petróleo pesado.El también empresario energético puntualizó que la firma inglesa continuará explorando otras oportunidades en Venezuela, según publicó Reuters.En el mes de junio, Shell y el Gobierno venezolano firmaron 5 acuerdos para impulsar proyectos de petróleo y gas natural en la nación caribeña, incluyendo la participación de la compañía en el yacimiento de gas marino Loran.Es importante apuntar que el campo Loran es un activo de gas natural no asociado que posee 7 yacimientos, de los cuales 6 son transfronterizos con la República de Trinidad y Tobago.Los otros cuatro instrumentos jurídicos acordados responden a la alianza técnica-financiera establecida el pasado mes de marzo y consisten, por una parte, en órdenes de servicio y de compras destinadas a la ejecución de trabajos en el norte del estado Monagas.Lea más contenido interesante y actual: BVC da inicio a la Semana del Inversionista con foco en la educación financiera FMI volverá a usar datos oficiales de Venezuela en sus estimaciones económicas, según Bloomberg Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos conve

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