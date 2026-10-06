Marco Rubio exige a Rusia que comparta información sobre caso de peste pulmonar tras muerte de científica en un centro de investigación | NTN24.COM

Rusia Marco Rubio exige a Rusia que comparta información sobre caso de peste pulmonar tras muerte de científica en un centro de investigación octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. – Foto: EFE Organismo ruso de control de consumo y salud insistió en afirmar que hay falso un documento que circula por internet sobre un supuesto endurecimiento de las medidas sanitarias y epidemiológicas en el país. Compartir en: El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a Rusia a ser transparente y a compartir información, tras la muerte de una empleada de un instituto de lucha contra la peste en Siberia."Creo que, evidentemente, corresponde a Rusia compartir más información con el mundo", afirmó Rubio en Reikiavik, y pidió a Moscú que sea "transparente" después de que las autoridades rusas negaran que aplican medidas contra la peste después de que se conociera la muerte de la empleada.Ante ello, las autoridades rusas negaron haber impuesto restricciones sanitarias en la región siberiana de Irkutsk después de la muerte de una empleada de un instituto que lucha contra la peste.La noticia de que Daria Shipilova, de 28 años, había muerto supuestamente por peste neumónica despertó alarma.VEA TAMBIÉNRusia baja el tono a los rumores y descarta un caso de peste neumónica tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio en Siberia: "La situación sigue bajo nuestro control"oLa peste neumónica es una infección pulmonar muy contagiosa que puede ser mortal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).Se contagia a través de gotículas, al contrario de la peste bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos y se transmite a través de pulgas infectadas.El organismo ruso de control de consumo y salud, Rospotrebnadzor, insistió el martes en afirmar que es falso un documento que circula por internet sobre un supuesto endurecimiento de las medidas sanitarias y epidemiológicas y de las restricciones en la

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