Donald Trump dice que EEUU retiró los bombarderos de Reino Unido tras “algunas amenazas”

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  • 6 de octubre de 2026
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Reino UnidoDonald Trump dice que EEUU retiró los bombarderos de Reino Unido tras "algunas amenazas"Reino Unido insiste que la base militar de Fairford es seguraCompartir ComentarEl presidente de EEUU, Donald Trump.Jose Luis Magana / APAfp WashingtonWashingtonActualizado Martes, 6 octubre 2026 – 10:12AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasDefensa Estados Unidos retira con urgencia sus bombarderos de la base británica de Fairford El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos retiró todos sus bombarderos B-1 de la base aérea británica de Fairford debido a "algunas amenazas", sin precisar cuáles, que él creía que estarían vinculadas a Irán.Washington confirmó más temprano que las aeronaves habían abandonado la instalación al suroeste de Inglaterra, utilizada por Estados Unidos para lanzar ataques contra Irán. Reino Unido insiste que el lugar es seguro."Hubo algunas amenazas y en lugar de tentar al enemigo (…) los movimos un poco, no muy lejos", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.La policía británica acudió a la base el 27 de septiembre después de que un agricultor local denunciara la presencia de un grupo de hombres con varias furgonetas que realizaban actividades "sospechosas".A pesar de una importante investigación antiterrorista, los cinco sospechosos detenidos en ese momento y un ciudadano británico-iraní arrestado posteriormente fueron todos puestos en libertad bajo fianza desde entonces.Los investigadores no encontraron explosivos en las furgonetas, pero sí "una cantidad de gasolina", según la policía.Trump no quiso comentar un informe según el cual la amenaza implicaba drones de ataque, y se limitó a decir: "No puedo decirle eso, pero si lo hicieron, sufrirán enormemente"."De hecho conocemos a las personas que hicieron la amenaza", dijo Trump, y añadió: "Estarían vinculadas a Irán"."Amenaza no especificada"El Pentágono conf

Fuente: El Mundo — Ver nota original

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