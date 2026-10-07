Trump se pronunció con contundencia sobre teoría de que brote en Rusia se dio por fuga de un arma biológica | NTN24.COM

Donald Trump Trump se pronunció con contundencia sobre teoría de que brote en Rusia se dio por fuga de un arma biológica octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Donald Trump – Foto EFE La OMS exigió transparencia a las autoridades rusas ante la falta de datos definitivos sobre el aislamiento preventivo de 200 personas. Compartir en: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que la alerta sanitaria registrada en la región rusa de Siberia responda al despliegue o fuga deliberada de un arma biológica, según declaraciones ofrecidas desde el Despacho Oval.La posición de la Casa Blanca se produjo tras el reporte sobre el deceso de una investigadora de 28 años vinculada al Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente, hecho que encendió las alarmas de los organismos internacionales por un posible brote de peste neumónica.VEA TAMBIÉN¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertosoEl incidente en la localidad de Shélejov derivó en el aislamiento de instalaciones hospitalarias y el seguimiento de cerca de 200 contactos directos por parte de los organismos de control.A pesar de los señalamientos iniciales sobre el contagio por la ruptura accidental de un tubo de ensayo con material bacteriológico o una infección contraída en el extranjero, las dependencias gubernamentales rusas sostienen oficialmente que las muestras post mórtem descartaron la presencia del bacilo Yersinia pestis, y clasificaron la causa como neumonía de origen no determinado.“No creemos que se trate de un arma biológica. Pronto lo sabremos con certeza, pero esa no es la hipótesis. Si escuchamos la versión de las autoridades rusas, ellos afirman que la situación se encuentra totalmente bajo control. Mantendremos la comunicación diplomática y sanitaria para verificar el desarrollo de este evento”, aseveró el mandatario norteamericano ante los medios.Por su parte, la Organización Mundial de la Salu

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