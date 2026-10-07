Caracas y Miranda bajo fuertes lluvias: reportan anegaciones y crecida del río Guaire | NTN24.COM

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  • 7 de octubre de 2026
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Lluvias en Venezuela Caracas y Miranda bajo fuertes lluvias: reportan anegaciones y crecida del río Guaire octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 En Montañalta (Miranda, Venezuela), la corriente generada por una quebrada alcanzó tal fuerza que arrastró dos vehículos – Fotos: X Uno de los principales puntos de atención es el río Guaire, cuyo caudal aumentó de manera significativa a la altura de Bello Monte. Compartir en: Las fuertes lluvias registradas este miércoles 7 de octubre han generado anegaciones en distintos puntos de Caracas, capital de Venezuela.VEA TAMBIÉNHurto de motocicletas en Venezuela registra un incremento, según el CicpcoAsimismo, las precipitaciones provocaron un aumento considerable en el nivel de varios ríos y quebradas.Uno de los principales puntos de atención es el río Guaire, cuyo caudal aumentó de manera significativa a la altura de Bello Monte.VEA TAMBIÉNAutoridad climatológica de Colombia alerta por onda tropical desde Venezuela que podría generar fuertes lluvias en diferentes regionesoEn la parroquia La Vega, por su parte, la quebrada Los Cangilones se desbordó y provocó el desplazamiento de agua, lodo y sedimentos sobre la vía.VEA TAMBIÉN"Nunca había visto una granizada así en Bogotá": las calles de la capital colombiana quedaron completamente blancas tras lluvias torrencialesoA su vez, en El Valle, en la calle Cajigal, así como en Prado de María y El Cementerio, varias zonas quedaron cubiertas de agua, dificultando el paso tanto de vehículos como de peatones.Entretanto, en los Altos Mirandinos, específicamente en Montañalta, la corriente generada por una quebrada alcanzó tal fuerza que arrastró dos vehículos.Según las autoridades, actualmente la Onda Tropical n.º 55 está transitando por el territorio venezolano, desplazándose desde el centro hacia el occidente del país.Expertos agregan que el sistema interactúa de manera directa con la Zona de Convergencia Intertropical y una vaguada en altura, lo que refuerza la formación de ma

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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