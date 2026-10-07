Capturan a individuo señalado de asesinar a su abuelo y abandonar su cadáver en Maracaibo, estado Zulia | NTN24.COM

Capturan a individuo señalado de asesinar a su abuelo y abandonar su cadáver en Maracaibo, estado Zulia | NTN24.COM
Breaking
Mundo
  • 7 de octubre de 2026
- 2 minutos ago
0 0 1 minute read

Asesinato Capturan a individuo señalado de asesinar a su abuelo y abandonar su cadáver en Maracaibo, estado Zulia octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Unidad del CICPC – Foto de referencia: EFE La víctima habría sido asfixiada con una cuerda dentro de su casa, ubicada en el barrio Cassiano Lossada. Compartir en: Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a dos hombres presuntamente involucrados con el asesinato de un adulto mayor de 73 años, cuyo cuerpo fue localizado en una zona de Maracaibo, estado Zulia (Venezuela).VEA TAMBIÉNCapturan a seis personas en Caracas por hurto de 300 kilogramos de cobre de CANTVoLos detenidos fueron identificados como Cristian Daniel Ramírez Velásquez, de 23 años, y Diego Moisés Ortega Carrullo, de 27, señalados por la muerte de Isidro Ramírez Gelvez.Según reportes, la víctima habría sido asfixiada con una cuerda dentro de su casa, ubicada en el barrio Cassiano Lossada.VEA TAMBIÉNHallan en avanzado estado de descomposición el cuerpo de un venezolano en una habitación de alquiler en PanamáoLas pesquisas apuntaron a que el crimen estaría relacionado con el hurto de objetos de valor pertenecientes a la víctima.VEA TAMBIÉNChoque múltiple en Higuerote, estado Miranda, habría dejado un fallecido y dos lesionadosoLuego del homicidio, los hombres presuntamente envolvieron el cuerpo en una hamaca y lo abandonaron en el sector Buena Vista, de la parroquia Cacique Mara.Tanto Ramírez como Ortega quedaron a disposición del Ministerio Público, institución que ahora deberá continuar con las diligencias correspondientes. Temas relacionados: Asesinato CICPC Zulia Maracaibo Reporte

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

Detalles de la REUNIÓN ENTRE DELCY Y ENVIADOS DE EE. UU. en Catar antes de la captura de Maduro | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

“Si no fuera por Trump, no estaríamos hablando de elecciones, estaríamos quejándonos de Maduro”: Díaz-Balart | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Adi Marciano, madre de una soldado israelí secuestrada el 7-O: “Un médico en Gaza asesinó a mi hija inyectándole aire en una vena”

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

EE. UU. y Venezuela evalúan nuevas oportunidades de intercambio comercial < El Informador Venezuela

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

“No hubo nada raro”: Messi habla de las teorías conspirativas en el Mundial 2026 durante su despedida de la Selección Argentina | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Venezuela y Barbados fortalecen alianza estratégica para la seguridad alimentaria – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Trump se pronunció con contundencia sobre teoría de que brote en Rusia se dio por fuga de un arma biológica | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Caracas y Miranda bajo fuertes lluvias: reportan anegaciones y crecida del río Guaire | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

¡DE SORPRESA LLEGARÁN A MIRAFLORES! Agricultores se movilizan ante la quiebra del sector en Portuguesa < El Informador Venezuela

  • 7 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in