Capturan a individuo señalado de asesinar a su abuelo y abandonar su cadáver en Maracaibo, estado Zulia | NTN24.COM

Asesinato Capturan a individuo señalado de asesinar a su abuelo y abandonar su cadáver en Maracaibo, estado Zulia octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Unidad del CICPC – Foto de referencia: EFE La víctima habría sido asfixiada con una cuerda dentro de su casa, ubicada en el barrio Cassiano Lossada. Compartir en: Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) capturaron a dos hombres presuntamente involucrados con el asesinato de un adulto mayor de 73 años, cuyo cuerpo fue localizado en una zona de Maracaibo, estado Zulia (Venezuela).VEA TAMBIÉNCapturan a seis personas en Caracas por hurto de 300 kilogramos de cobre de CANTVoLos detenidos fueron identificados como Cristian Daniel Ramírez Velásquez, de 23 años, y Diego Moisés Ortega Carrullo, de 27, señalados por la muerte de Isidro Ramírez Gelvez.Según reportes, la víctima habría sido asfixiada con una cuerda dentro de su casa, ubicada en el barrio Cassiano Lossada.VEA TAMBIÉNHallan en avanzado estado de descomposición el cuerpo de un venezolano en una habitación de alquiler en PanamáoLas pesquisas apuntaron a que el crimen estaría relacionado con el hurto de objetos de valor pertenecientes a la víctima.VEA TAMBIÉNChoque múltiple en Higuerote, estado Miranda, habría dejado un fallecido y dos lesionadosoLuego del homicidio, los hombres presuntamente envolvieron el cuerpo en una hamaca y lo abandonaron en el sector Buena Vista, de la parroquia Cacique Mara.Tanto Ramírez como Ortega quedaron a disposición del Ministerio Público, institución que ahora deberá continuar con las diligencias correspondientes. Temas relacionados: Asesinato CICPC Zulia Maracaibo Reporte

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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