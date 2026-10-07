¡DE SORPRESA LLEGARÁN A MIRAFLORES! Agricultores se movilizan ante la quiebra del sector en Portuguesa < El Informador Venezuela

Ante la falta de respuesta oficial por los precios de liquidación de las cosechas, la Asociación de Productores Cerealeros de Portuguesa – Asopeoceport – advirtió que el gremio agrícola nacional prepara una movilización de sorpresa hacia el Palacio de Miraflores en Caracas. La medida busca exigir al Gobierno nacional soluciones inmediatas frente a las severas pérdidas económicas que afronta el sector. Edgar Miranda, vocero de Asopeoceport, señaló que, pese a presentar la estructura de costos detallada que demuestra que operan a pérdida, el despacho ministerial no ha emitido pronunciamiento, afectando la rentabilidad del ciclo invierno y la planificación agrícola. “En las agroindustrias persisten las largas filas de camiones y el rechazo de materia prima, en el caso del arroz, se han registrado liquidaciones a precios de hasta $0,14 por kilogramo, monto que imposibilita cubrir los costos de producción y compromete la continuidad del trabajo en el campo” – dijo Miranda. A estas exigencias se suma que el sector agrícola viene formulando estas solicitudes desde el pasado mes de febrero sin obtener respuestas formales. Pese a que tanto el ministro de Agricultura como la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, han visitado Portuguesa en al menos dos oportunidades durante este periodo para encabezar actos públicos, el tema de los precios de liquidación no ha sido abordado en las agendas oficiales, a pesar de que la entidad concentra la mayor cantidad de hectáreas en producción agrícola del país. Texto y foto: María Luisa Martínez Post Views: 1

Fuente: El Informador — Ver nota original

Fuente: El Informador — Ver nota original