El dirigente sindical venezolano Orlando Ramírez reaparece tras casi un mes: fue dejado en una carretera de madrugada | NTN24.COM

Dictadura El dirigente sindical venezolano Orlando Ramírez reaparece tras casi un mes: fue dejado en una carretera de madrugada octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Orlando Ramírez, dirigente sindical venezolano – Foto de referencia: X El presidente del Sindicato del Ministerio de Transporte había sido detenido luego de participar en una protesta pacífica frente a la sede de esa institución en Caracas. Compartir en: Orlando Ramírez, dirigente sindical venezolano, fue liberado durante la madrugada del martes 6 de octubre, luego de permanecer casi un mes en paradero desconocido tras su detención el 8 de septiembre.VEA TAMBIÉNEntrevista exclusiva de Rocío San Miguel tras sentencia absolutoria en Venezuela: "El temor continúa"oDe acuerdo con información proporcionada por su abogado y defensor de derechos humanos, Eduardo Torres, la liberación de Ramírez no estuvo acompañada de un procedimiento judicial.El sindicalista habría sido dejado en plena carretera cerca de las 3:00 de la madrugada, específicamente en la autopista que comunica a los estados Yaracuy y Lara.VEA TAMBIÉNExmagistrada del TSJ que firmó la inhabilitación de María Corina Machado pidió anular esta medidaoRamírez fue encontrado posteriormente por otros dirigentes sindicales, quienes lo auxiliaron y lo trasladaron hasta Barquisimeto, estado Lara.VEA TAMBIÉNEstremecedor: Reúnen juguetes en una esquina de Caraballeda, La Guaira, como homenaje a los niños que fueron víctimas del doblete sísmicooEl presidente del Sindicato del Ministerio de Transporte había sido detenido luego de participar en una protesta pacífica frente a la sede de esa institución en Caracas.Durante la manifestación, los trabajadores reclamaban mejoras salariales y el cumplimiento de reivindicaciones laborales.La Coalición Sindical Nacional y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron el caso como una desaparición forzada y exigieron información sobre el paradero del dirigente.La liberación se produjo un día después

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original