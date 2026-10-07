Venezuela y Barbados fortalecen alianza estratégica para la seguridad alimentaria – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/10/VLADIMIR-PADRINO-MINISTRA-AGRO-BARBADOS-071026.jpg 2026-10-07 16:19:17 2026-10-07 16:19:17 07/10/2026 04:19 PM | Por Nota de Prensa Los ministros de Agricultura de Venezuela y Barbados abordaron las oportunidades de inversión en el sector agrícola nacional para producir rubros estratégicos prioritarios Mercados y Economía Acuerdo bilateral ají picante auyama Barbados batata comercio bilateral G/J Vladimir Padrino López inversiones parchita producción rubros prioritarios Shantal Munro-Knight Venezuela El ministro Vladímir Padrino López sostuvo un encuentro bilateral con su homóloga de Barbados, Shantal Munro-Knight, titular de Agricultura, Alimentación y Seguridad Nutricional, con el objetivo de dinamizar la cooperación agrícola entre ambas naciones.Este encuentro de alto nivel se realizó en el contexto de los compromisos asumidos en la Declaración Conjunta suscrita por la presidenta Delcy Rodríguez y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, durante su visita oficial a Caracas el pasado mes de agosto, orientada a consolidar una alianza estratégica de beneficio mutuo.Durante la reunión bilateral, las autoridades abordaron las oportunidades de inversión de Barbados en suelo venezolano para el desarrollo de un proyecto agrícola enfocado en rubros estratégicos prioritarios, como ají picante, batata, auyama, parchita, quimbombó, lechosa y frutapán.Asimismo, acordaron avanzar en la definición de esquemas para la exportación de rubros de alto interés hacia la isla caribeña, como piña, pimentón y tomate, así como en el establecimiento de mecanismos efectivos para el intercambio de conocimiento técnico-científico entre ambas naciones.Tecnología para el agroLos ministros Padrino López y Munro-Knight coincidieron en la importancia de la utilización de la tecnología para el desarrollo de la agricultura, preservando los saberes ancestrales y las prácticas tradicionales de los pueblos.«Que esta visita sea lo más fructí

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