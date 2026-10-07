“Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado | NTN24.COM

“Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado | NTN24.COM
Breaking
Mundo
  • 7 de octubre de 2026
- 2 minutos ago
0 0 1 minute read

Donald Trump Programa: La Tarde “Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, conversó con NTN24 sobre el deseo y respaldo manifestado por el pueblo venezolano hacia la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, de quien desean su pronto regreso al país. Así también se refirió a las diferentes posturas políticas que han surgido desde Estados Unidos frente al anhelado retorno de Machado a su país. También le puede interesar Donald Trump “Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado Aniversario ataque de Hamás a Israel "Hemos visto la cara del diablo frente a frente": Ben Tasgal sobre el ataque terrorista de Hamás a Israel Ejecuciones Novedades sobre el insólito y fallido caso de ejecución de Christa Pike: esta es la decisión del juez Zair Mundaray "Estamos negociando con unos secuestradores": Zair Mundaray analiza denuncia de magistrada obligada a inhabilitar a María Corina Machado Cilia Flores ¿Logrará Cilia Flores convencer al juez de su caso para lograr la prisión provisional? Drones De combatir contra Al Qaeda a Sudamérica: estos son los drones que EEUU envía a Colombia y Ecuador Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

La metamorfosis ideológica de Caracas tras la captura de Maduro

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Chavismo no se quiso mojar: lluvias apabullaron marcha

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez participará en el Foro Mundial de la Alimentación, mientras la canasta básica en Venezuela supera los 750 dólares | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Colombia abrirá su embajada en Jerusalén tras restablecimiento diplomático: el canciller viajará a Israel para encabezar la inauguración | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Henry Alviárez a El Informador: Regreso de María Corina Machado al país es un hecho < El Informador Venezuela

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

“NUNCA HA PERDIDO SU FOCO, LA LIBERTAD DEL PUEBLO VENEZOLANO”: María Corina cumple años en medio de su esperado regreso al país | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Llegan a Venezuela 387 migrantes en dos vuelos de repatriación procedentes de EE.UU. – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Bloomberg: Empresa emergente de Wall Street lidera inversiones para la reactivación minera en Venezuela – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

“Estamos negociando con unos secuestradores”: Zair Mundaray analiza denuncia de magistrada obligada a inhabilitar a María Corina Machado | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in