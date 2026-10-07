“Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado | NTN24.COM

Donald Trump Programa: La Tarde “Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, conversó con NTN24 sobre el deseo y respaldo manifestado por el pueblo venezolano hacia la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, de quien desean su pronto regreso al país. Así también se refirió a las diferentes posturas políticas que han surgido desde Estados Unidos frente al anhelado retorno de Machado a su país. También le puede interesar Donald Trump “Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado Aniversario ataque de Hamás a Israel "Hemos visto la cara del diablo frente a frente": Ben Tasgal sobre el ataque terrorista de Hamás a Israel Ejecuciones Novedades sobre el insólito y fallido caso de ejecución de Christa Pike: esta es la decisión del juez Zair Mundaray "Estamos negociando con unos secuestradores": Zair Mundaray analiza denuncia de magistrada obligada a inhabilitar a María Corina Machado Cilia Flores ¿Logrará Cilia Flores convencer al juez de su caso para lograr la prisión provisional? Drones De combatir contra Al Qaeda a Sudamérica: estos son los drones que EEUU envía a Colombia y Ecuador Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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