Delcy Rodríguez participará en el Foro Mundial de la Alimentación, mientras la canasta básica en Venezuela supera los 750 dólares | NTN24.COM

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  • 7 de octubre de 2026
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Crisis alimentaria Delcy Rodríguez participará en el Foro Mundial de la Alimentación, mientras la canasta básica en Venezuela supera los 750 dólares octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano – Foto: EFE El evento es organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y se celebrará en Roma, Italia. Compartir en: La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, intervendrá de forma presencial en la apertura del Foro Mundial de la Alimentación.VEA TAMBIÉNFAO alerta sobre el deterioro nutricional de mujeres y niños en VenezuelaoEl evento es organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y se celebrará en Roma, Italia, a partir del próximo lunes 12 de octubre de 2026.Mientras tanto, cabe comentar que el precio de la canasta básica en Venezuela supera los 750 dólares, según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de los Trabajadores.VEA TAMBIÉNUNICEF estima que 680.000 niños, niñas y adolescentes necesitan asistencia humanitaria urgente en VenezuelaoMediante un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), publicado a mediados del mes de julio del año en curso, se encendieron las alarmas ante el grave deterioro nutricional que afecta a las mujeres y a los niños en Venezuela.Dicha instancia advirtió en ese momento que, a pesar de la disminución cuantitativa del hambre, eso no elimina la malnutrición estructural.Es sabido que la falta de acceso a dietas saludables y la persistente inflación de los alimentos mantienen a los hogares venezolanos vulnerables.VEA TAMBIÉN¿Ya Maduro no entra en la ecuación?: Diosdado Cabello pide al PSUV "consolidar el respaldo" a Delcy RodríguezoExpertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.Esto, tras haber registrado un aceleramiento e

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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