Chavismo no se quiso mojar: lluvias apabullaron marcha

Lluvias de este 7Oct apabullaron marcha convocada por Cabello Roison Figuera octubre 7, 2026 La marcha tendría siete puntos de salida: cerca del mercado de los techos rojos de la avenida Bolívar; Esquina Santa Capilla de la avenida Urdaneta; Teatro Nacional, de la avenida Lecuna; paseo Darío Vivas, avenida Lecuna; Cantv, avenida México; avenida Baralt; todas estas llegarían a la esquina Corazón de Jesús. Pocas personas llegarón al punto de término de la movilización. Al llegar la lluvia arreció y se fueron Al chavismo lo apabulló la lluvia. Las fuertes precipitaciones que se registraron en la capital desde tempranas horas cohibieron la movilización convocada por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, para conmemorar los 14 años del último cierre de campaña del fallecido expresidente Hugo Chávez. La marcha tendría siete puntos de salida: cerca del mercado de los techos rojos de la avenida Bolívar, en la esquina Santa Capilla de la avenida Urdaneta; el Teatro Nacional, de la avenida Lecuna; el paseo Darío Vivas, avenida Lecuna; la sede de la Cantv, en la avenida México; y la avenida Baralt. Todas estas llegarían a la esquina Corazón de Jesús. Pocas personas llegaron al punto de término de la movilización. Al llegar la lluvia arreció y se fueron. Los demás se refugiaron de la lluvia y las marchas no salieron al paso. Algunos se resguardaron en estaciones del metro cercanos a los puntos de concentración, plazas, calles cercanas e incluso en los baños portátiles que fueron dispuestos en algunos de los puntos, como por ejemplo en las adyacencias de la sede de la Cantv. «¿Tenemos que ir para allá?», le preguntó una mujer a otra mientras se resguardaban de las precipitaciones en la sede de Cantv. Recibió un «sí» como respuesta, por lo que replicó: «¿Y todas las personas que se fueron cuando comenzó a llover?». El grupo de tres planeaban salir de la sede de la compañía, caminar a la esquina Corazón de Jesús. «Nos tomamos la fot

Fuente: Tal Cual — Ver nota original