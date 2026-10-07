La metamorfosis ideológica de Caracas tras la captura de Maduro Mientras algunas imágenes de Hugo Chávez y del expresidente encarcelado en EE.UU. han desaparecido de sus calles en los últimos meses, el régimen quiere celebrar este miércoles la última victoria electoral del fallecido exmandatario para evidenciar que el chavismo sigue vivo Regala esta noticia Añádenos en Google En la avenida Bolívar, las grandes imágenes de Chávez y Simón Bolívar que cubrían una fachada del Palacio de Justicia fueron retiradas en agosto. (Jorge Benezra) Jorge Benezra Caracas 08/10/2026 Actualizado a las 01:24h. Subí al Cuartel de la Montaña, en el barrio 23 de Enero, al oeste de Caracas. La puerta estaba cerrada. Un soldado se acercó para decirme que no podía entrar: los terremotos de junio habían causado daños estructurales y no había fecha … para recibir de nuevo al público. La Fundación Hugo Chávez anunció el cierre temporal en julio por los seísmos. Allí reposan los restos del expresidente desde 2013. El antiguo Museo Histórico Militar es conocido también como 4F: desde ese lugar Chávez dirigió su intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Bajaba la cuesta cuando una mujer se asomó a una ventana. Había visto de dónde venía. «Los rumores es que eso no lo abren más y a Chávez lo sacarán de ahí», me dijo. No hay constancia de que se haya decidido trasladar sus restos. El soldado me había dado un motivo para el cierre; la mujer, una versión sobre lo que vendría después. Ninguno sabía decirme cuándo volvería a abrirse la puerta. En el centro todavía encuentro imágenes de Chávez, de figuras de la izquierda y de sus causas. Veo menos murales que pidan el regreso de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, capturados por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Antes del operativo, las consignas contra Washington eran parte habitual de los actos chavistas; ahora apenas las oigo en mis recorridos. Quedan algunas pintadas con 'Yankee go home', pocas en las calles por las que he pasado. La fotografía de Delcy Rodríguez con Donald Trump circula mientras esas letras permanecen en los muros. Noticia relacionada Curazao vuelve a mirar hacia el petróleo de Venezuela Jorge Benezra

Fuente: ABC Espana — Ver nota original