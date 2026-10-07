Colombia abrirá su embajada en Jerusalén tras restablecimiento diplomático: el canciller viajará a Israel para encabezar la inauguración | NTN24.COM

Embajada Colombia abrirá su embajada en Jerusalén tras restablecimiento diplomático: el canciller viajará a Israel para encabezar la inauguración octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Colombia abrirá su embajada en Jerusalén tras restablecimiento diplomático-Foto: Tomada de X @CancilleriaCol La decisión estratégica consolida la plena reactivación de los lazos bilaterales, para el reimpulso de la cooperación técnica en seguridad, innovación agrícola e inversión. Compartir en: El Gobierno nacional concretará la próxima semana uno de los hitos más trascendentales de su política exterior mediante la reapertura de la Embajada de Colombia en la ciudad de Jerusalén.​El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, encabeza la delegación oficial que viajará al Estado de Israel para liderar los actos protocolarios de inauguración, acto que sella de manera definitiva la restauración de las relaciones bilaterales tras la ruptura diplomática ejecutada por la administración anterior en mayo de 2024.VEA TAMBIÉNEmbajada de Colombia en EE. UU. sobre la descertificación: “refleja el marcado deterioro de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico durante los últimos cuatro años”o​La determinación del presidente Abelardo de la Espriella de reorientar el rumbo internacional del país y trasladar la sede diplomática a Jerusalén alinea a la nación con la visión geopolítica estratégica de las potencias occidentales.La embajadora israelí en Bogotá, Vivian Aisen, quien presentó sus cartas credenciales el pasado 21 de agosto de 2026, confirmó el inicio de esta nueva etapa de integración institucional y la llegada del gabinete diplomático colombiano para la firma de compromisos de alto nivel.​“El viaje del canciller Bula a Jerusalén ratifica el retorno del país al lugar que le corresponde en el escenario internacional. La apertura de nuestra embajada y la reanudación de la cooperación en áreas clave como tecnología, seguridad e innovación agrícola responden a la visión de un Estado

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original