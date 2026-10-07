Henry Alviárez a El Informador: Regreso de María Corina Machado al país es un hecho < El Informador Venezuela

Henry Alviárez a El Informador: Regreso de María Corina Machado al país es un hecho < El Informador Venezuela
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Política
  • 7 de octubre de 2026
- 2 minutos ago
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Foto cortesía El coordinador nacional del movimiento político Vente Venezuela, Henry Alviárez, aseguró este 7 de octubre que la líder opositora María Corina Machado regresará al país en los próximos días con el objetivo de iniciar la conducción política nacional e impulsar la convocatoria a nuevos comicios presidenciales. A través de un material audiovisual enviado en exclusiva a la redacción de El Informador, el dirigente destacó que la etapa venidera demandará un respaldo masivo de los venezolanos.   ​Alviárez detalló que Machado, quien se encuentra temporalmente en el exilio en Panamá, buscará avanzar a su retorno en aspectos clave para el restablecimiento institucional. Entre las prioridades señaladas por el vocero se encuentra la negociación para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), ente que garantice condiciones de transparencia, imparcialidad y confianza para los futuros eventos comiciales en el territorio nacional.   ​El anuncio sobre el eventual regreso de la dirigente opositora se produce en un contexto de negociaciones políticas, marcado por la mesa de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y la directiva de la Asamblea Nacional con mayoría oficialista instalada en 2026.   ​La posible llegada de Machado coincide, además, con un clima de fuerte malestar social generado por la severa crisis eléctrica que afecta a diversos estados del país.   Las persistentes fallas e interrupciones del servicio, con cortes de carga que se extienden habitualmente hasta por seis horas consecutivas, han motivado frecuentes manifestaciones ciudadanas y llamados urgentes a la estabilización del Servicio Eléctrico Nacional. Foto: El Informador Post Views: 4

Fuente: El Informador — Ver nota original

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