Llegan a Venezuela 387 migrantes en dos vuelos de repatriación procedentes de EE.UU. – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-07-at-8.01.17-PM.jpeg 2026-10-07 20:09:37 2026-10-07 20:09:37 07/10/2026 08:09 PM | Por EFE Mervin Maldonado, presidente de la Gran Misión Vuelta a la Patria, informó que los dos aviones con migrantes venezolanos aterrizaron en el aeropuerto de Barcelona, en Anzoátegui. Actualidad Barham Salih deportaciones masivas Estados Unidos Gran Misión Vuelta a la Patria Mervin Maldonado Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) retorno de migrantes Venezuela vuelos de repatriación Un total de 387 migrantes llegaron a Venezuela en dos vuelos de repatriación procedentes de Estados Unidos, informó este miércoles el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.Los aviones aterrizaron en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, una de las ciudades donde las aerolíneas movieron sus operaciones debido a los daños causados por los sismos en el principal aeropuerto del país, el Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira, que reabrió recientemente operaciones temporales en carpas.«Con mucha emoción recibimos hoy en Barcelona, Anzoátegui a 387 venezolanos más que regresaron al país a través de los vuelos 176 y 177 de la Gran Misión Vuelta a la Patria, desde EE.UU. ¡Bienvenidos a su hogar! Nos llena de alegría tenerlos de vuelta», dijo el presidente del programa estatal, Mervin Maldonado, en un mensaje en Telegram sin ofrecer más detalles.Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes en enero del año pasado, que se ha mantenido pese a las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y la incursión en Caracas en enero.Estos vuelos fueron temporalmente suspendidos desde el 24 de junio, día de los devastadores terremotos, hasta el 3 de agosto cuando fueron retomados.El fin de semana, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Barham Salih, manifestó en una entrevista con EFE su deseo para que la tra

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