Trump dice que EEUU y Venezuela mantienen buena relación

Trump dice que EEUU y Venezuela mantienen buena relación
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  • 6 de octubre de 2026
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Trump destaca que EEUU y Venezuela mantienen una buena relación TalCual octubre 6, 2026 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 6 de octubre que su administración mantiene un buen entendimiento con la administración de Delcy Rodríguez. Durante una intervención ante efectivos militares en el puerto de Baltimore, Maryland, el mandatario destacó las operaciones de intercambio comercial e hidrocarburos entre ambas naciones, señalando que la economía […] El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 6 de octubre que su administración mantiene un buen entendimiento con la administración de Delcy Rodríguez. Durante una intervención ante efectivos militares en el puerto de Baltimore, Maryland, el mandatario destacó las operaciones de intercambio comercial e hidrocarburos entre ambas naciones, señalando que la economía estadounidense obtiene ingresos sustanciales a través del flujo petrolero. Trump dirigió un reconocimiento a los tripulantes del buque USS Billings tras completar un despliegue en aguas del Caribe. Según detalló el mandatario, la embarcación participó en tareas de combate al narcotráfico y en el traslado de 77.000 libras de ayuda humanitaria enviadas al territorio venezolano. EEUU niega inmunidad a Maduro y dice que Venezuela tampoco la solicitó Las declaraciones de Trump se suman a sus pronunciamientos previos sobre los planes para utilizar crudo venezolano en el llenado de las Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR) de Estados Unidos. El gobernante atribuyó a la gestión anterior los bajos niveles de inventario en dichos depósitos y sostuvo que la reposición se llevará a cabo mediante condiciones de bajo costo dentro de los términos acordados con Caracas. A través de sus canales oficiales, el mandatario estadounidense calificó el pacto energético como una de las negociaciones de mayor alcance en el sector petrolero internacional. Trump indicó que el entendimiento otorga participación en el manejo de áreas con rese

Fuente: Tal Cual — Ver nota original

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