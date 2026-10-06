Israel en alerta máxima ante posibles ataques de Hamás en la conmemoración del atentado del 7 de octubre del 2023 | NTN24.COM

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  • 6 de octubre de 2026
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Israel – Hamás Programa: La Mañana Israel en alerta máxima ante posibles ataques de Hamás en la conmemoración del atentado del 7 de octubre del 2023 octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Israel está en alerta máxima en vísperas del aniversario de los ataques terroristas del 7 de octubre perpetrados por el grupo terrorista de Hamas, financiado por el régimen iraní, las autoridades israelíes han incrementado las medidas de seguridad para mitigar los riesgos en una fecha de altísima sensibilidad. Una fecha está marcada tanto por los homenajes públicos a las víctimas como por el debate político en torno a los fallos de anticipación estratégica de la cúpula militar y de inteligencia en 2023. El ministro de defensa, Israel Katz, ordenó al ejército elevar su nivel de preparación ante posibles intentos de Hamás de ejecutar ataques y operaciones terroristas, especialmente contra las fuerzas israelíes en Gaza. También le puede interesar Israel – Hamás Israel en alerta máxima ante posibles ataques de Hamás en la conmemoración del atentado del 7 de octubre del 2023 Rusia ¿Qué es la peste neumónica, la enfermedad que enciende las alarmas sanitarias en el mundo? Ballenas Corredores marinos buscan proteger a especies migratorias de la pesca y los barcos FARC Descaro y burla: así fue como el jefe de las Farc, alias "Timochenko", dijo que su grupo narcoterrorista dio "buenos tratos" a los secuestrados María Corina Machado Venezolanos reaccionan al regreso inevitable de María Corina Machado al país Cáncer David Sánchez, joven colombiano con cáncer de garganta, busca ayuda para continuar con tratamiento Compartir en:

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