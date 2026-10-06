María Corina Machado reitera que regresará a Venezuela y promete contribuir a la transición democrática tras los rumores de que ya está cerca: “¡Viva Cuba y Venezuela LIBRES!” | NTN24.COM

María Corina Machado María Corina Machado reitera que regresará a Venezuela y promete contribuir a la transición democrática tras los rumores de que ya está cerca: “¡Viva Cuba y Venezuela LIBRES!” octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 María Corina Machado – EFE. La opositora también señaló que su objetivo es construir una Venezuela libre y democrática, con capacidad de convertirse en un aliado confiable de Estados Unidos en el hemisferio. Compartir en: La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reiteró este martes 6 de octubre que regresará a Venezuela para acompañar a los ciudadanos y contribuir a una transición democrática. El anuncio se produjo en respuesta a un mensaje del congresista estadounidense Carlos Giménez, quien aseguró que el retorno de la dirigente al país es inevitable.VEA TAMBIÉNMaría Corina Machado felicitó a Flávio Bolsonaro por su victoria en Brasil: “dejaremos atrás, para siempre, el comunismo”o“Regresaré a mi país para estar junto a los venezolanos en esta etapa, fortalecer la organización de la gente y contribuir a facilitar la transición”, escribió Machado en su cuenta de X.La opositora también señaló que su objetivo es construir una Venezuela libre y democrática, con capacidad de convertirse en un aliado confiable de Estados Unidos en el hemisferio. Su pronunciamiento vuelve a poner en el centro del debate político su posible regreso, en medio de la incertidumbre sobre las condiciones que le permitirían ingresar al país.Cabe resaltar que el anuncio se produce después de que el equipo de Machado denunciara que la dirigente ha intentado regresar a Venezuela en al menos siete ocasiones, sin conseguirlo. Según la información difundida por sus representantes, tres de esos intentos se registraron en septiembre, cuando permanecía en Panamá.Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para viajar a Noruega y recibir el Premio Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad ante el ries

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