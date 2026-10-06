PDVSA controla incendio en la Refinería Cardón tras rotura de línea de gas natural

Foto captura de pantalla PDVSA Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) emitió un comunicado oficial tras el incidente registrado durante la tarde de este martes 6 de octubre en las instalaciones de la Refinería Cardón, perteneciente al Centro de Refinación Paraguaná (CRP) en el estado Falcón. Según detalló la estatal petrolera, el evento ocurrió aproximadamente a las 3:25 p.m., cuando se produjo la rotura de una línea de gas natural que alimenta directamente a las calderas del complejo refinador, lo que originó la deflagración. Sin lesionados ni daños mayores La empresa estatal precisó que el siniestro fue sofocado en breve tiempo gracias a la intervención del personal de Respuesta y Control de Emergencias de la propia refinería. «El incendio fue controlado rápidamente por la acción del personal de Respuesta y Control de Emergencias de la Refinería, sin registrarse trabajadores lesionados, afectaciones a terceros ni daños mayores», informó la petrolera en su pronunciamiento oficial. Monitoreo en el Centro de Refinación Paraguaná A pesar de la versión oficial brindada por PDVSA, reportes del sector energético y agencias internacionales señalan que el evento requirió la evacuación preventiva del personal del área y la parada temporal de las calderas de la unidad productora de gasóleo para garantizar la seguridad del complejo. La refinería Cardón forma parte fundamental del Centro de Refinación Paraguaná, una de las estructuras petroleras de mayor capacidad de procesamiento en el país, por lo que el estado operativo de sus unidades se mantiene bajo constante observación de la industria. YF Post Views: 3

Fuente: El Informador — Ver nota original

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