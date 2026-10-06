El emotivo último partido en el que Messi se despidió de la selección argentina – BBC News Mundo

Fuente de la imagen, Getty Images Después de jugar al fútbol durante 22 años, Lionel Messi se despidió este martes de la afición argentina en un partido amistoso contra Benín. El jugador argentino, de 39 años, se secó las lágrimas mientras el autobús en el que viajaba junto a sus compañeros de la selección argentina se abría paso entre una multitud de seguidores camino al Estadio Monumental de Buenos Aires, reportó la agencia AFP. Todas las entradas estaban agotadas y cerca de 85.000 espectadores llenaron el estadio con vítores y aplausos. Fuente de la imagen, Getty Images Poco antes del saque inicial, se desplegó sobre el terreno de juego una camiseta gigante de la selección argentina con la palabra "Gracias" sobre el número 10 de la superestrella del fútbol. Una vez más, Messi apareció frente a las cámaras con los ojos llorosos durante una emotiva interpretación del himno nacional argentino. El partido fue bautizado como "El último tango", una oportunidad para rendir homenaje a quien fue el capitán de la selección hasta este juego, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol. Fuente de la imagen, Reuters "Vamos a concentrarnos, jugando bien, pasándola bien, con la pelota, haciendo goles, ganando. De esa manera disfrutamos", dijo Messi en su última arenga a sus compañeros de la selección argentina, según reportó el diario La Nación. Messi anotó por penal el tercer tanto del partido que Argentina ganó a Benín 3-0. De esa forma, celebró su gol 126 en la selección argentina, informó el diario Clarín. Final de Más leídas Fuente de la imagen, Reuters Messi anunció su retirada del fútbol internacional en agosto, poniendo fin a una carrera con la selección argentina que se prolongó durante más de dos décadas, abarcó 207 partidos y un récord de 125 goles. Su despedida llega dos meses y medio después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey, donde Messi abandonó el campo entr

Fuente: BBC Mundo — Ver nota original