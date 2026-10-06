Trump afirma que todo marcha bien en Venezuela: LA CIUDADANÍA DICE TODO LO CONTRARIO | NTN24.COM

Donald Trump Programa: El Informativo Trump afirma que todo marcha bien en Venezuela: LA CIUDADANÍA DICE TODO LO CONTRARIO octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Las declaraciones del mandatario republicano contrastan drásticamente con la realidad económica que enfrentan los venezolanos. También le puede interesar Donald Trump Trump afirma que todo marcha bien en Venezuela: LA CIUDADANÍA DICE TODO LO CONTRARIO Departamento de Seguridad Nacional Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. revela a NTN24 motivo de deportación de disidente que volvió a ser detenido por el régimen de Nicaragua Cilia Flores Experto sobre casa por cárcel de Cilia Flores: "el factor que cambia todo es su estado de salud" Ejecuciones Contra todo pronóstico: mujer que sobrevivió a ejecución en EE.UU. se encuentra consciente y habla Abelardo de la Espriella De "gestores de paz" a objetivos militares: así avanza el desmonte de Abelardo de la Espriella a la supuesta "Paz Total" de Gustavo Petro Timochenko INDIGNANTE ACTITUD DE TIMOCHENKO EN LA JEP: El contraste de una justicia que no repara a víctimas Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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