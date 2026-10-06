“Debe ser en las próximas horas”: coordinador de Vente Venezuela sobre regreso de María Corina | NTN24.COM

María Corina Machado "Debe ser en las próximas horas": coordinador de Vente Venezuela sobre regreso de María Corina octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 Desde Venezuela, Henry Alviárez, coordinador del partido Vente Venezuela, anunció que "en las próximas horas se estarán dando condiciones diplomáticas y políticas" para el regreso de la líder opositora. "Debe ser en las próximas horas, debe ser en los próximos días", afirmó. También le puede interesar María Corina Machado "Debe ser en las próximas horas": coordinador de Vente Venezuela sobre regreso de María Corina Donald Trump Trump afirma que todo marcha bien en Venezuela: LA CIUDADANÍA DICE TODO LO CONTRARIO Departamento de Seguridad Nacional Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. revela a NTN24 motivo de deportación de disidente que volvió a ser detenido por el régimen de Nicaragua Cilia Flores Experto sobre casa por cárcel de Cilia Flores: "el factor que cambia todo es su estado de salud" Ejecuciones Contra todo pronóstico: mujer que sobrevivió a ejecución en EE.UU. se encuentra consciente y habla Abelardo de la Espriella De "gestores de paz" a objetivos militares: así avanza el desmonte de Abelardo de la Espriella a la supuesta "Paz Total" de Gustavo Petro Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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