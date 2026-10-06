Así son los poderosos drones de ataque que EE. UU. envió a Colombia y Ecuador para combatir el narcotráfico | NTN24.COM

Drones Programa: El Informativo Así son los poderosos drones de ataque que EE. UU. envió a Colombia y Ecuador para combatir el narcotráfico octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 La información fue revelada por The New York Times, citando a dos funcionarios de Estados Unidos. También le puede interesar Drones Así son los poderosos drones de ataque que EE. UU. envió a Colombia y Ecuador para combatir el narcotráfico María Corina Machado "Debe ser en las próximas horas": coordinador de Vente Venezuela sobre regreso de María Corina Donald Trump Trump afirma que todo marcha bien en Venezuela: LA CIUDADANÍA DICE TODO LO CONTRARIO Departamento de Seguridad Nacional Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. revela a NTN24 motivo de deportación de disidente que volvió a ser detenido por el régimen de Nicaragua Cilia Flores Experto sobre casa por cárcel de Cilia Flores: "el factor que cambia todo es su estado de salud" Ejecuciones Contra todo pronóstico: mujer que sobrevivió a ejecución en EE.UU. se encuentra consciente y habla Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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