Trump asegura que ayudará a Rusia por el supuesto caso de peste pulmonar < El Informador Venezuela

Trump asegura que ayudará a Rusia por el supuesto caso de peste pulmonar < El Informador Venezuela
Breaking
Mundo
  • 5 de octubre de 2026
- 12 horas ago
0 3 1 minute read

Foto: Xinhua El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que su país ayudará a Rusia a combatir la enfermedad tras la detección de un supuesto caso de peste pulmonar en un laboratorio de Irkutsk, en Siberia. «Vamos a ayudar», afirmó Trump en declaraciones a la prensa al ser interrogado por la muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Contra la Peste de Irkutsk. «Siempre vamos a ayudar a cualquiera que tenga este tipo de problema. Odio ver que estén así. Es una enfermedad dura. De alguna manera esos microbios se han vuelto más y más fuertes. Son como un ejército», señaló el responsable estadounidense. El inquilinio de la Casa Blanca explicó que «estamos estudiándolo concienzudamente». «Lo llaman neumonía. Hace años la neumonía se trataba más fácilmente. Los microbios y gérmenes son más fuertes, desproporcionadamente fuertes. Pero vamos a ayudarles», indicó. El Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor, Rospotrebnadzor, informó de una «neumonía de origen desconocido» y las autoridades han impuesto la cuarentena a decenas de personas que estuvieron en contacto con la mujer fallecida. Por el momento no hay ningún síntoma entre los contactos, ha explicado este lune el alcalde de la localidad de Shelejov, Maxim Modin. Europa Press Post Views: 3

Fuente: El Informador — Ver nota original

Fuente: El Informador — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

Arriba a Venezuela ayuda humanitaria procedentes de España y Emiratos Árabes para afectados por los terremotos < El Informador Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Con un once distinto, la Vinotinto masculina choca en amistoso contra Jordania, este martes 6 de octubre, a la 1:00 de la tarde < El Informador Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Tomás Guanipa exige investigar a jueces del caso Pdvsa Obrero < El Informador Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Ucrania lanza un ataque masivo con 650 drones contra una refinería rusa

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Trump ordena ejecutar por fusilamiento al autor de la matanza en una base militar en 2009

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

EEUU rechaza la inmunidad de Maduro y asegura que Venezuela tampoco la ha reclamado

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Exigen a tribunales en Caracas que admitan habeas corpus en favor de Orlando Ramírez

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Argentina – Benin: horario, canal de televisión y dónde ver online en directo hoy el último partido de Messi con la Selección

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Mutilaron a un expolicía por orden del Tren de Aragua: tres venezolanos recibieron dura condena en EEUU

  • 6 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in