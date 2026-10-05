Senador Rick Scott pide el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Foto: Rick Scott El senador estadounidense por el estado de Florida, Rick Scott, se pronunció a través de sus plataformas digitales en respaldo a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, destacando su trayectoria en la defensa de los derechos democráticos y llamando a la realización de comicios libres en la nación sudamericana. En su declaración, el parlamentario norteamericano enfatizó el impacto de las recientes acciones de la administración ejecutiva de los Estados Unidos en la reconfiguración del escenario político venezolano. «Preparó el escenario para la democracia» Scott reconoció la labor constante de la política venezolana y respaldó sus valoraciones sobre las determinaciones adoptadas por la Casa Blanca respecto a la crisis institucional del país. «@MariaCorinaYA es una defensora de larga data de la libertad y la democracia en Venezuela, y tiene razón, la valiente acción de @POTUS preparó el escenario. Es hora de que María Corina regrese a Venezuela y de que el pueblo vote», aseveró el legislador republicano. Las declaraciones de Scott refuerzan la postura de diversos sectores del Congreso estadounidense que presionan por una transición hacia un proceso electoral transparente y garantizado con la participación de la dirigencia opositora. YF Post Views: 1

Fuente: El Informador — Ver nota original

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