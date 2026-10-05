Henrique Capriles pide sacar del aire el programa televisivo de Diosdado Cabello: “¿Por qué los venezolanos tenemos que financiar eso?” | NTN24.COM

Henrique Capriles Henrique Capriles pide sacar del aire el programa televisivo de Diosdado Cabello: "¿Por qué los venezolanos tenemos que financiar eso?" octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Henrique Capriles, dirigente opositor venezolano / Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana – Fotos: EFE El exgobernador del estado Miranda propuso que, si Cabello desea mantener el programa y expresar sus opiniones, puede hacerlo a través de sus propias plataformas digitales y con recursos propios. Compartir en: Recientemente, el dirigente opositor venezolano Henrique Capriles cuestionó que el programa conducido por el integrante de la dictadura Diosdado Cabello en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), continúe al aire.VEA TAMBIÉN“Prendan el aire, vale”: el cínico mensaje de Diosdado Cabello en medio de los apagones en VenezuelaoEl ahora diputado de la Asamblea Nacional controlada por el régimen planteó que sea retirado de la programación por utilizar recursos públicos."Yo no tengo ningún problema con que Diosdado Cabello salga y se burle de mí, no me importa que lo haga", dijo Capriles.VEA TAMBIÉNPadrino López, fugitivo de la justicia de EE. UU., dice que acuerdos energéticos con Washington se traducirán en mejoras para la agroindustria venezolanaoLuego, Capriles manifestó que los ciudadanos venezolanos no deberían financiar el mencionado espacio televisivo."El tema es que este programa lo paga usted, que me está viendo. ¿Por qué los venezolanos tenemos que financiar un programa de televisión de Diosdado Cabello?", sostuvo.VEA TAMBIÉNAsí se encuentra la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en Venezuela: pasó de ser un motor industrial clave a un complejo severamente deterioradoo"Hasta el secretario de Estado de los Estados Unidos fue acusado de narcotraficante por Diosdado Cabello. Por ahí está el video, lo pueden buscar", insistió.El exgobernador del estado Miranda propuso que, si Cabello desea mantener el programa

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