María Corina insiste en regresar a Venezuela para forjar un acuerdo con los militares

VenezuelaMaría Corina insiste en regresar a Venezuela para forjar un acuerdo con los militaresLa líder opositora intenta convencer a la Casa Blanca de que su regreso no amenaza la estabilidad, sino que es la única forma de asegurarlaCompartir 3 comentariosMaría Corina Machado, en la Asamblea Nacional de Panamá.EFEDaniel LozanoActualizado Lunes, 5 octubre 2026 – 18:25AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasMaría Corina Machado no cede en su pulso para regresar a Venezuela. Volveré sin falta, ha titulado el artículo que este lunes publica en el New York Post, diario conservador cercano a Donald Trump. "Como líder del movimiento cívico que millones hicieron suyo, he asumido este compromiso: Venezuela respetará los contratos, protegerá la propiedad privada y construirá una alianza estratégica duradera con Estados Unidos", aseguró la Nobel de la Paz, que hasta en siete ocasiones ha visto cómo desde Washington y desde Caracas impedían el retorno a su país. El principal temor que desprende el artículo es que el chavismo reciclado "todavía conserva mucho poder. Si la presión disminuye mientras mantiene el control de facto, volverá a sus viejos métodos", subrayó la líder de la Plataforma Unitaria, preocupada además por la tensión que se vive dentro de Venezuela ante la falta de avances que se sientan en la población. "Esa es también la razón por la que mi regreso es urgente. Mi deber es acompañar a nuestro pueblo y canalizar pacíficamente las crecientes tensiones sociales. Debo estar allí, profundizando la organización ciudadana, fortaleciendo nuestra red cívica y forjando un acuerdo nacional entre civiles y militares", subrayó la líder democrática, en su enésimo intento de que la Casa Blanca no tenga dudas sobre la estabilidad y los negocios, los dos puntos más evidentes del plan del Departamento de Estado que conduciría en una (larga) travesía hasta la transición democrática. Una de las principales justifica

Fuente: El Mundo — Ver nota original