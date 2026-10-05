Fiscalía de EE. UU. afirma que Venezuela no pidió inmunidad para Maduro

Fiscalía de EE. UU. afirma que Venezuela no pidió inmunidad para Maduro
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Política
  • 5 de octubre de 2026
- 12 horas ago
0 4 1 minute read

(Foto de ARCHIVO) Europa Press En un escrito de 57 páginas presentado ante el juez Alvin Hellerstein del Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía del Gobierno de los Estados Unidos reveló que la administración liderada por Delcy Rodríguez no ha solicitado formalmente inmunidad diplomática para Nicolás Maduro ni para su esposa, Cilia Flores, en el marco del proceso penal por cargos de narcoterrorismo que enfrentan en la jurisdicción norteamericana. La representación fiscal subrayó ante el tribunal que las autoridades en Caracas conocen detalladamente los canales diplomáticos formales para tramitar este tipo de prerrogativas, recordando que en el pasado gestionaron y obtuvieron con éxito inmunidad para la propia Rodríguez en la demanda civil conocida como «Kenemore vs Maduro». Argumentación de la Fiscalía y calendario procesal De acuerdo con el documento judicial, la omisión de dicha solicitud por parte de la administración venezolana desarticula los recursos presentados por la defensa de los procesados, la cual buscaba la desestimación de los cargos basándose en supuestas protecciones de rango diplomático o de Estado. El juicio formal contra los imputados se mantiene programado para junio de 2027. La causa avanza en el marco de la cooperación institucional formalizada tras la captura de Maduro registrada el pasado 3 de enero, al tiempo que reportes periodísticos señalan un seguimiento cercano al estado de salud de Cilia Flores en el centro de detención de Brooklyn donde permanece recluida. YF Post Views: 1

Fuente: El Informador — Ver nota original

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