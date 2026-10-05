Rusia vuelve a golpear el puente sobre el río Dnieper en Kiev y causa al menos 6 muertos

Rusia vuelve a golpear el puente sobre el río Dnieper en Kiev y causa al menos 6 muertos
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  • 5 de octubre de 2026
- 12 horas ago
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Cancelar Siguiente vídeo A CONTINUACIÓNVideos relacionadosRusia vuelve a golpear el puente sobre el río Dnieper en Kiev y causa al menos 6 muertosEl MundoVídeo VídeoActualizado Lunes, 5 octubre 2026 – 17:56Compartir ComentarLos ataques rusos en Ucrania han causado la muerte de al menos seis personas y han dañado el Puente del Norte de Kiev, lo que ha interrumpido el tráfico y provocado atascos por tercer día consecutivo, en el último intento de Moscú por perturbar la vida en la capital ucraniana. El ataque se produjo después de que, durante dos días, los ataques rusos obligaran al cierre total o parcial de tres de los seis puentes de carretera de Kiev que cruzan el río Dniéper.Anteriormente, Rusia había atacado bloques de viviendas, almacenes de supermercados, gasolineras y centros de datos, entre otros objetivos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró el sábado que seguiría llevando a cabo «ataques de represalia masivos» contra Kiev y otras ciudades ucranianas, e instó a los ciudadanos extranjeros y a los diplomáticos a abandonar el país. Ya había emitido una advertencia similar en mayo. Rusia invadió a su país vecino hace más de cuatro años y medio, y no hay indicios concretos de que sea posible alcanzar un acuerdo de paz. Los combates a lo largo de la línea del frente, de aproximadamente 1 250 kilómetros (780 millas), que serpentea por el norte, el este y el sur de Ucrania, se han estancado prácticamente en los últimos meses.El Ministerio de Defensa ruso confirmó el sábado que estaba detrás del último ataque, alegando que el puente se utiliza para «facilitar los movimientos de tropas y la logística de los envíos de carga militar» de las fuerzas armadas ucranianas.La guerra aérea se ha intensificado: Kiev ha lanzado ataques contra la industria petrolera y las empresas rusas, mientras que Moscú ha amenazado a ciudades ucranianas con misiles balísticos difíciles de interceptar y drones propulsados por reactores.UcraniaRusia

Fuente: El Mundo — Ver

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