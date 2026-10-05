Así es la poderosa Fuerza de Tarea Conjunta Urano que De la Espriella ordenó activar en Colombia | NTN24.COM

Así es la poderosa Fuerza de Tarea Conjunta Urano que De la Espriella ordenó activar en Colombia | NTN24.COM
Breaking
Política
  • 5 de octubre de 2026
- 12 horas ago
0 5 1 minute read

Abelardo de la Espriella Programa: La Tarde Así es la poderosa Fuerza de Tarea Conjunta Urano que De la Espriella ordenó activar en Colombia octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Diego Molano Aponte, exministro de Defensa de Colombia, analizó en NTN24 la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Urano’ que el presidente Abelardo de la Espriella activó para combatir el crimen organizado en el país. También le puede interesar Abelardo de la Espriella Así es la poderosa Fuerza de Tarea Conjunta Urano que De la Espriella ordenó activar en Colombia Abelardo de la Espriella Ejército, Armada y Fuerza Aérea: De la Espriella activará la Fuerza de Tarea Conjunta Urano María Corina Machado Trump sobre el regreso de María Corina Machado: "Es una mujer estupenda y todo va a salir bien" Elecciones en Brasil Flávio Bolsonaro o Lula da Silva: ¿Cuál es el candidato que más le conviene a Delcy que gane? Brasil Contundente postura de Flávio Bolsonaro, ganador de la primera vuelta en Brasil, sobre los regímenes Abelardo de la Espriella Operación cazador: De la Espriella anuncia captura de alias "Lobo", segundo cabecilla las Farc de alias "Calarcá" Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

Ucrania lanza un ataque masivo con 650 drones contra una refinería rusa

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Trump ordena ejecutar por fusilamiento al autor de la matanza en una base militar en 2009

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

EEUU rechaza la inmunidad de Maduro y asegura que Venezuela tampoco la ha reclamado

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Exigen a tribunales en Caracas que admitan habeas corpus en favor de Orlando Ramírez

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Argentina – Benin: horario, canal de televisión y dónde ver online en directo hoy el último partido de Messi con la Selección

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Mutilaron a un expolicía por orden del Tren de Aragua: tres venezolanos recibieron dura condena en EEUU

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Sospechosos del sicariato de la periodista China Polo en Perú sufrieron fatal accidente en Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

“Ojalá no hubiese necesidad”: Diosdado Cabello justificó la aplicación infame de la “Ley contra el Odio”

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Fin del TPS para venezolanos: qué significa que el Supremo de EEUU deje sin efecto el expediente 26-4

  • 6 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in