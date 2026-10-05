Así es la poderosa Fuerza de Tarea Conjunta Urano que De la Espriella ordenó activar en Colombia | NTN24.COM

Abelardo de la Espriella Programa: La Tarde Así es la poderosa Fuerza de Tarea Conjunta Urano que De la Espriella ordenó activar en Colombia octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Diego Molano Aponte, exministro de Defensa de Colombia, analizó en NTN24 la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Urano’ que el presidente Abelardo de la Espriella activó para combatir el crimen organizado en el país. También le puede interesar Abelardo de la Espriella Así es la poderosa Fuerza de Tarea Conjunta Urano que De la Espriella ordenó activar en Colombia Abelardo de la Espriella Ejército, Armada y Fuerza Aérea: De la Espriella activará la Fuerza de Tarea Conjunta Urano María Corina Machado Trump sobre el regreso de María Corina Machado: "Es una mujer estupenda y todo va a salir bien" Elecciones en Brasil Flávio Bolsonaro o Lula da Silva: ¿Cuál es el candidato que más le conviene a Delcy que gane? Brasil Contundente postura de Flávio Bolsonaro, ganador de la primera vuelta en Brasil, sobre los regímenes Abelardo de la Espriella Operación cazador: De la Espriella anuncia captura de alias "Lobo", segundo cabecilla las Farc de alias "Calarcá" Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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