Rusia quiere partir Kiev en dos

Europa en guerraRusia quiere partir Kiev en dosRusia ataca durante cuatro días seguidos los puentes sobre el río Dnipro con drones a reacción y misiles baratos que las defensas ucranianas aún no pueden derribarCompartir ComentarRestos del ataque de un dron ruso sobre uno de los puentes de Kiev.EFEAlberto RojasSEGUIR AUTORActualizado Martes, 6 octubre 2026 – 00:03AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasEuropa en guerra Rusia bombardea la Academia Nacional de Ciencias y un gran hospital en Kiev con drones a reacción Europa en guerra Geografía de una provocación: el Este europeo se prepara para la agresión rusa Desde hace algunas semanas, la capital de Ucrania vive intensos y continuos bombardeos rusos, que provocan que la alarma no se detenga durante horas y buena parte de las actividades se detenga por completo. Antes, Moscú preparaba grandes ataques con enjambres de cientos de drones para saturar las defensas y penetrar en las ciudades ucranianas. Ahora los drones llegan en menor número durante toda la jornada, yson más difíciles de derribar.Como principal estrategia, Rusia ha atacado durante cuatro días consecutivos los puentes de Kiev sobre el Dnipro, algo que no había ocurrido desde el inicio de la invasión a gran escala. Así pretende partir la ciudad en dos, no mediante la destrucción de estas construcciones, que aguantan el impacto de drones, pero sí con el terror. Si cada día mueren varios conductores quemados dentro de sus vehículos, como ya ha sucedido, la vía dejará de ser viable y Ucrania tendrá que buscar alternativas como pontones y barcazas, y ninguna es rápida ni eficiente, porque pueden ser atacadas también. Muchos kievitas trabajan en la orilla derecha, pero viven en la izquierda y viceversa.El tráfico sobre ambos puentes es continuo. Si el Kremlin consigue su objetivo de hacer inservibles los puentes, Kiev se enfrenta a un problema de muy difícil solución, de la misma forma que ya sucede con los trenes que surcan

Fuente: El Mundo — Ver nota original