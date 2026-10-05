Flávio Bolsonaro o Lula da Silva: ¿Cuál es el candidato que más le conviene a Delcy que gane? | NTN24.COM

Elecciones en Brasil Programa: Club de Prensa Flávio Bolsonaro o Lula da Silva: ¿Cuál es el candidato que más le conviene a Delcy que gane? octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Flávio Bolsonaro encabezó los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil, superando las proyecciones que favorecían a Lula da Silva, en unos comicios que podrían redefinir las alianzas políticas en Sudamérica y afectar directamente al régimen venezolano. También le puede interesar Elecciones en Brasil Flávio Bolsonaro o Lula da Silva: ¿Cuál es el candidato que más le conviene a Delcy que gane? Brasil Contundente postura de Flávio Bolsonaro, ganador de la primera vuelta en Brasil, sobre los regímenes Abelardo de la Espriella Operación cazador: De la Espriella anuncia captura de alias "Lobo", segundo cabecilla las Farc de alias "Calarcá" Cilia Flores ¿Qué pasará en la audiencia de Cilia? "MANDABA EN LA SOMBRA y ahora quiere un apartamento en Manhattan" Delcy Rodríguez EE. UU. niega inmunidad a Maduro y Flores; Delcy Rodríguez la tiene "mientras ocupe su cargo": reveladora carta del Departamento de Estado Israel Copiloto del vuelo de FlyDubai confesó que su plan era estrellar el avión contra el aeropuerto en Tel Aviv Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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