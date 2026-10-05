La organización Los Palos Grandes de Noche promueve atención física y psicológica gratuita a los afectados por el doblete sísmico en Venezuela | NTN24.COM

doblete sísmico La organización Los Palos Grandes de Noche promueve atención física y psicológica gratuita a los afectados por el doblete sísmico en Venezuela octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Mujer reacciona a las afueras de un edificio afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela) – Foto de referencia: EFE La iniciativa cuenta con: medicina general, cardiología, neurología, oncología, fisioterapia y psicología. Compartir en: La organización vecinal 'Los Palos Grandes de Noche' suma esfuerzos para ofrecer asistencia física y psicológica gratuita a los residentes afectados por los recientes terremotos. VEA TAMBIÉNDolorosa evidencia: Hallan una libreta bajo los escombros en La Guaira con el escrito 'propósitos del año 2026'oAnte los daños materiales y el impacto psicológico causados por el doblete sísmico, la iniciativa comunitaria activó un espacio de atención primaria en las cercanías de la Plaza Los Palos Grandes, en el municipio Chacao.La iniciativa cuenta con: medicina general, cardiología, neurología, oncología, fisioterapia y psicología.VEA TAMBIÉNNeutro Shorty anunció nueva fase de obras de su iniciativa social 'Nueva Esperanza' para ayudar a afectados por el doblete sísmico en VenezuelaoEn cuanto a la salud mental, los especialistas conversan diariamente con los afectados para mitigar estados de shock, ansiedad y estrés agudo derivados de la emergencia.Por otra parte, cabe decir que el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.VEA TAMBIÉN"Venezuela y el terremoto ya no están en el algoritmo; sigamos difundiendo el tema": así lo aseguró reconocido creador de

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