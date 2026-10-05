Cambio total en Brasil: siete certezas y enseñanzas que dejan las urnas

Elecciones | Primera vueltaCambio total en Brasil: siete certezas y enseñanzas que dejan las urnasCompartir ComentarFlavio Bolsonaro, ganador de la primera vuelta en Brasil.EFESebastián Fest Sao PaoloSao PaoloActualizado Martes, 6 octubre 2026 – 00:03AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasElecciones Brasil se prepara para el regreso de los Bolsonaro, que tendrán más poder que nunca: "Vamos camino a una monarquía bolsonarista" Elecciones en Brasil Flávio Bolsonaro, el turno de '01' en una familia que quiere ser una dinastía política: "Papá, te honraré" Cuatro años pueden ser muchísimo tiempo, casi una vida. Lo dejaron claro este domingo las elecciones presidenciales en Brasil. Estas son las certezas, las enseñanzas y las incógnitas que aún quedan por despejar:Lo que Lula nunca vio Flávio Bolsonaro acaricia la presidencia por méritos propios —una campaña que apostó por mirar al futuro y atender al día a día de la gente—, pero también por los deméritos de Lula. El presidente pareció no entender que estaba en 2026: hizo una campaña centrada en el culto a su personalidad, espoleado por su esposa, Janja, y que podría acabar siendo una gira de despedida. «Lula se arrepentirá toda la vida de esta campaña. Su vanidad cavó la sepultura de su propio legado», escribió el especialista en campañas políticas Roberto Reis. De las diez elecciones presidenciales de la actual etapa democrática, Lula se presentó a siete, y habrían sido ocho si no hubiera estado en prisión en 2018. En otras dos compitió Dilma Rousseff, de su estrechísima confianza. La segunda vuelta será el 25 de octubre y el 27 Lula cumplirá 81 años. Asegura que piensa vivir hasta los 120, pero le esperan días amargos ante lo que parece el final de una notable carrera política.¿Puede perder Bolsonaro? Es muy improbable. Flávio Bolsonaro superó a Lula por un 47% frente a un 45%. Parece poco, pero es mucho. El candidato de la derecha tiene de dónde sacar

Fuente: El Mundo — Ver nota original