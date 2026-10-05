Cambio total en Brasil: siete certezas y enseñanzas que dejan las urnas

Cambio total en Brasil: siete certezas y enseñanzas que dejan las urnas
Breaking
Tecnología
  • 5 de octubre de 2026
- 12 horas ago
0 4 1 minute read

Elecciones | Primera vueltaCambio total en Brasil: siete certezas y enseñanzas que dejan las urnasCompartir ComentarFlavio Bolsonaro, ganador de la primera vuelta en Brasil.EFESebastián Fest Sao PaoloSao PaoloActualizado Martes, 6 octubre 2026 – 00:03AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasElecciones Brasil se prepara para el regreso de los Bolsonaro, que tendrán más poder que nunca: "Vamos camino a una monarquía bolsonarista" Elecciones en Brasil Flávio Bolsonaro, el turno de '01' en una familia que quiere ser una dinastía política: "Papá, te honraré" Cuatro años pueden ser muchísimo tiempo, casi una vida. Lo dejaron claro este domingo las elecciones presidenciales en Brasil. Estas son las certezas, las enseñanzas y las incógnitas que aún quedan por despejar:Lo que Lula nunca vio Flávio Bolsonaro acaricia la presidencia por méritos propios —una campaña que apostó por mirar al futuro y atender al día a día de la gente—, pero también por los deméritos de Lula. El presidente pareció no entender que estaba en 2026: hizo una campaña centrada en el culto a su personalidad, espoleado por su esposa, Janja, y que podría acabar siendo una gira de despedida. «Lula se arrepentirá toda la vida de esta campaña. Su vanidad cavó la sepultura de su propio legado», escribió el especialista en campañas políticas Roberto Reis. De las diez elecciones presidenciales de la actual etapa democrática, Lula se presentó a siete, y habrían sido ocho si no hubiera estado en prisión en 2018. En otras dos compitió Dilma Rousseff, de su estrechísima confianza. La segunda vuelta será el 25 de octubre y el 27 Lula cumplirá 81 años. Asegura que piensa vivir hasta los 120, pero le esperan días amargos ante lo que parece el final de una notable carrera política.¿Puede perder Bolsonaro? Es muy improbable. Flávio Bolsonaro superó a Lula por un 47% frente a un 45%. Parece poco, pero es mucho. El candidato de la derecha tiene de dónde sacar

Fuente: El Mundo — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

Ucrania lanza un ataque masivo con 650 drones contra una refinería rusa

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Trump ordena ejecutar por fusilamiento al autor de la matanza en una base militar en 2009

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

EEUU rechaza la inmunidad de Maduro y asegura que Venezuela tampoco la ha reclamado

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Exigen a tribunales en Caracas que admitan habeas corpus en favor de Orlando Ramírez

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Argentina – Benin: horario, canal de televisión y dónde ver online en directo hoy el último partido de Messi con la Selección

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Mutilaron a un expolicía por orden del Tren de Aragua: tres venezolanos recibieron dura condena en EEUU

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Sospechosos del sicariato de la periodista China Polo en Perú sufrieron fatal accidente en Venezuela

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

“Ojalá no hubiese necesidad”: Diosdado Cabello justificó la aplicación infame de la “Ley contra el Odio”

  • 6 de octubre de 2026
Breaking

Fin del TPS para venezolanos: qué significa que el Supremo de EEUU deje sin efecto el expediente 26-4

  • 6 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in