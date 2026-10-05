Policía en Venezuela es grabado extorsionando a un motorizado con un código QR: “Hiciste una maniobra indebida; te voy a ayudar con la cuota más baja” | NTN24.COM

Extorsión Policía en Venezuela es grabado extorsionando a un motorizado con un código QR: "Hiciste una maniobra indebida; te voy a ayudar con la cuota más baja" octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Policía venezolano – Fotos: X Según denuncias, varios policías de tránsito usan herramientas digitales como pagos móviles y códigos QR para recibir transferencias de dinero de manera inmediata durante retenciones ilegales en la vía pública. Compartir en: En un video que circula por redes sociales quedó en evidencia una de las modalidades más comentadas de corrupción policial en Venezuela.VEA TAMBIÉNRafael Lacava, gobernador chavista de Carabobo, generó polémica tras afirmar que en su estado "nunca se va la luz"oEn el mencionado audiovisual se ve cómo un funcionario paró a un motorizado al que le dice: "Papeles, por favor, lo paré por realizar una maniobra indebida".Posteriormente, el policía expresó: "Tienes que pagar una multa mínima de 30 dólares y no de 100, para que la puedas cancelar: pago móvil, en divisas o en bolívares en el sistema de la Alcaldía de Caracas".VEA TAMBIÉNDetienen a sargento de la GNB tras accidente que segó la vida de una mujer en La Mariposa, MirandaoLuego, el uniformado sacó de uno de sus bolsillos un código QR para que el motorizado "pagara la multa"."El apoyo es ponerte la multa mínima; yo te voy a poner la mínima… ¿Cuánto puedes pagar, la de 20 (dólares)?", acotó.Luego de "conciliar", el policía le devolvió los papeles al motorizado y lo dejó ir: "Que tenga buenas tardes", añadió el funcionario.Según denuncias, varios policías de tránsito usan herramientas digitales como pagos móviles y códigos QR para recibir transferencias de dinero de manera inmediata durante retenciones ilegales en la vía pública.VEA TAMBIÉNA 'cabildo abierto': Ciudadanos del estado Portuguesa piden intervenir a la Policía de la región por múltiples testimonios de abuso de autoridad

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original