SE HACE SABER: A ALEXANDER MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 23.833.598, por motivo de demanda de COBRO DE BOLIVARES. Fecha de publicación: 05/10/2026 < El Informador Venezuela

CARTEL DE CITACIÓN REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO IRIBARREN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA. Barquisimeto, 24 de septiembre de 2026. Años: 216º y 167°. ASUNTO: KP02-M-2026-000052 SE HACE SABER: Al ciudadano ALEXANDER MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 23.833.598, por motivo de demanda de COBRO DE BOLIVARES, instaurado por la ciudadana ZEIDALI JOSEFINA VIZCAYA PUERTA, venezolana, abogada, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 13.603.295, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 302.084, quien actúa en nombre propio, que por auto de esta misma fecha se ordenó su citación mediante Cartel de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. En tal virtud deberá comparecer por ante este Tribunal, dentro de los QUINCE 15 DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTES, a la fijación y publicación por los diarios El Impulso y El Informador, con intervalos de tres (3) días entre uno y otro, y consignación en el expediente que de dichas publicaciones se haga cuyo lapso comenzará a computarse al día siguiente de la última consign por citado en relación a la demanda plantea en el plazo señalado se le nombrará un entenderá la citación y demás tramites del autos a objeto de darse con quien se la La Juez Provisional Abg. Arvenis Soiree Pinto Noguera Secretaria Suplente, Luisana Peña. Nota: Dicho cartel debe ser publicado en dimensiones que permitan su fácil lectura en tamaño no menor de 8 puntos y destacándose mediante el uso del tipo de letra de imprenta denominada negrita, los nombres de las partes y el motivo del Juicio. ASPN/LP/APC Post Views: 7

Fuente: El Informador — Ver nota original

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