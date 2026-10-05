Pagan Bono Único Familiar de octubre: Incrementó 8,07% en bolívares – bancaynegocios.com

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  • 5 de octubre de 2026
- 1 día ago
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https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2025/04/bolivares-e1745959276971.jpg 2026-10-05 16:51:45 2026-10-05 16:51:45 05/10/2026 04:51 PM Este bono va dirigido a 6 millones de familias en Venezuela y será entregado de forma directa y gradual a los beneficiarios. Economía Nacional Banco Central de Venezuela (BCV) bolívar Bono Único Familiar Canal Patria Digital Dólar familias vulnerables jefes de hogares sistema patria tasa de cambio Este lunes 5 de octubre de 2026, el Ejecutivo nacional inició el pago del «Bono Único Familiar», correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.El Canal Patria Digital difundió a través de sus plataformas sociales que el monto asignado a los beneficiarios es de Bs. 13.050 o US$ 14,97 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).El monto tuvo un incremento de 8,07% en bolívares, en comparación con el pago realizado en el mes de septiembre de 2026, cuyo monto fue de Bs. Bs. 12.075Es importante puntualizar que la entrega de este bono tendrá lugar del 5 al 12 de octubre de este año y se hará de forma directa y gradual.Este bono es indexado, va dirigido a 6 millones de familias en Venezuela y es distribuido mensualmente, según destacó la página del Blog Patria. Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.Síguenos en nuestro Canal de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter y Facebook Comparte este artículo

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original

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