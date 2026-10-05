Exfutbolista de la Vinotinto se incorpora al staff de la selección de Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino: “Voy a ser el scout del equipo” | NTN24.COM

Selección de Estados Unidos Exfutbolista de la Vinotinto se incorpora al staff de la selección de Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino: "Voy a ser el scout del equipo" octubre 5, 2026 Por: Redacción NTN24 Varios jugadores de la selección de fútbol de Venezuela (2011) – Foto de archivo: EFE La información fue revelada por el propio exmediocampista. Compartir en: Un exfutbolista de la selección venezolana de fútbol se va a incorporar al cuerpo técnico de Mauricio Pochettino en la selección de Estados Unidos.VEA TAMBIÉN“Nos falta más de eficacia de cara al gol”: Vizcarrondo pide mayor contundencia tras el empate de Venezuela ante Corea del SuroSe trata de Luis Manuel Seijas, quien asumirá un nuevo desafío dentro del balompié de la Unión Americana.VEA TAMBIÉN"Se ha entendido a la perfección con Messi y conmigo": el elogio del delantero uruguayo Luis Suárez al 'vinotinto' Telasco SegoviaoLa información fue revelada por el propio exmediocampista durante una entrevista en el podcast 'Sale y se acaba'.VEA TAMBIÉNPor esta razón, varios fanáticos de la Vinotinto piden que 'Miku' Fedor sea el próximo presidente de la Federación Venezolana de FútboloSeijas explicó que, a partir del 9 de octubre, dejará sus funciones en las categorías juveniles para convertirse en el scout principal de la selección absoluta de EE. UU."Oficialmente, a partir del 9 de octubre, cambio mi rol dentro de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer)", sostuvo Seijas."Fui ascendido a la selección mayor y voy a ser el scout principal del equipo", acotó el exjugador venezolano."Hay que dar contexto: la federación me llamó hace un mes para devolverme el cargo de mánager dentro del departamento de selecciones juveniles", pronunció. Temas relacionados: Selección de Estados Unidos La Vinotinto Vinotinto Fútbol Selección de Venezuela

Fuente: NTN24 Dep — Ver nota original

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