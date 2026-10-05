Bloomberg Línea: Inflación en Venezuela baja al 8,4% en septiembre mientras precios suben 225% – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/10/Dolar-696×397-1.webp 2026-10-05 16:12:23 2026-10-05 16:14:24 05/10/2026 04:14 PM En agosto inició la corrección, con una inflación de 8,9%, 11 puntos porcentuales menos que en julio. En septiembre, el indicador volvió a bajar, aunque de forma mucho más moderada, hasta 8,4%. Economía Nacional Banco Central de Venezuela (BCV) desaceleración de la inflación Inflación moderación de precios precio del dólar presión cambiaria tipo de cambio Datos aportados por el Banco Central de Venezuela (BCV) indican que en el mes de septiembre la inflación en Venezuela volvió a desacelerarse, situándose en 8,4%, con una reducción de 0,5 puntos porcentuales frente al 8,9% registrado el mes anterior.Con este resultado se extiende por segundo mes consecutivo la moderación de los precios, luego de un fuerte repunte que se registró a mediados de 2026. Sin embargo, la inflación todavía se mantiene por encima del nivel registrado antes del shock provocado por el doblete sísmico del 24 de junio.De acuerdo con cálculos elaborados por Bloomberg Línea, en los primeros nueve meses del año la inflación acumulada alcanzó un 225,3%, mientras que la variación anualizada se ubicó en 465,5%.La cifra acumulada no es una suma simple de las tasas de cada mes, ya que cada aumento de precios se aplica sobre el nivel alcanzado en el período anterior. Por ello, las variaciones deben encadenarse para medir cuánto aumentó el nivel general de precios entre el cierre de 2025 y septiembre de 2026.La trayectoria de este año muestra un cambio importante en la dinámica de los precios. La inflación comenzó el 2026 en 32,6% mensual en enero y descendió progresivamente hasta 6,3% en mayo, su menor registro del año. Desde junio, sin embargo, volvió a acelerarse: pasó a 13,8% ese mes y alcanzó 19,9% en julio, el nivel más elevado registrado durante 2026.En el mes de agosto inició la corrección, con una inflación de 8,9%, 11 puntos porcentuales menos que en julio.

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original