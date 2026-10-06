Rystad Energy proyecta que Venezuela producirá 1,6 millones de bpd en 2028 y 1,8 millones en 2030 – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/10/Rystad-Energy-1-e1791318684272.webp 2026-10-06 16:53:48 2026-10-06 16:53:48 06/10/2026 04:53 PM La firma estima que la actividad petrolera alcanzará unas 50 plataformas de perforación para 2028 y cerca de 80 para 2030 a fin de respaldar la trayectoria de producción proyectada. Energía Baker Hughes Chevron Contratos de Participación Productiva (CPP) eni Fluxus Oil Gas & Energy GeoPark Hunt Oil North American Blue Energy Partners (NABEP) producción petrolera de venezuela repsol Rystad Energy shell Venezuela La firma de investigación e inteligencia de mercado especializada en el sector energético global, Rystad Energy, proyecta que la producción petrolera de Venezuela alcalzará los 1,6 millones de barriles diarios de petróleo (bdp) para 2028 y se inrementará hasta los 1,8 millones bdp en 2030, en medio de una expansión en inversiones energéticas en la cual el sector de exploración y producción del país está atrayendo al grupo más amplio de operadores internacionales y capital de las últimas décadas.Rystad indica que estas proyecciones se concretarán si la inversión de capital, la disponibilidad de equipos de perforación y los servicios petroleros aumentan conforme a las necesidades de la industria nacional.«La lista de empresas que actualmente buscan expandirse u operar en Venezuela es realmente distinta a todo lo visto en años. Los operadores establecidos están asumiendo un papel más relevante y nuevos actores están entrando en el mercado», indicó Radhika Bansal, vicepresidenta sénior de petróleo y gas de la firma.Agregó que el ingreso de un grupo más diverso de operadores «debería facilitar la movilización del capital y la actividad necesarios para rehabilitar los equipos de perforación, los servicios petroleros y la infraestructura a lo largo de toda la cadena de suministro».El informe de la empresa de investigación energética destaca la proyección de inversiones de grandes petroleras que potenciarán la

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