Colombia prestará asistencia legal a sus exmilitares acusados del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse < El Informador Venezuela

Foto: Europa Press El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ordenado este martes a los ministerios de Defensa y de Justicia que presten «asistencia jurídica» a los 17 exmilitares colombianos acusados de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021 y que se encuentran bajo custodia en Estados Unidos desde mediados de septiembre. «Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa (el general general Jorge Mora) y de Justicia (Iván Cancino) de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias», ha anunciado en sus redes sociales. El mandatario ha cuestionado la implicación de los militares en el crimen: «No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno», ha apuntado, en un mensaje en el que ha asegurado que los colombianos detenidos no estarán «solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare». El pasado 20 de septiembre fueron trasladados desde Haití a Estados Unidos un total de 18 personas por el asesinato de Moïse, si bien de acuerdo a la Fiscalía estadounidense, son 30 las personas acusadas formalmente en el país norteamericano a cuenta de una causa que continúa abierta para localizar tanto a quienes ejecutaron como a quienes financiaron facilitaron o apoyaron el plan. Departamento de Justicia La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha establecido que la conspiración involucró a personas en Haití, Colombia y territorio estadounidense. Así, fueron reclutados 22 antiguos miembros del Ejército colombiano, además de otros participantes haitianos y estadounidenses. Moïse murió tras ser tiroteado dentro de su vivienda en Puerto Príncipe, mientras que su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida. En mayo de 2026, un j

Fuente: El Informador — Ver nota original